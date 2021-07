Pour le Beerschot, la seconde saison sera-t-elle la plus dure ?

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Que peut réussir le Beerschot, promu la saison passée, sous la houlette de Peter Maes ?

Le cas du Beerschot est peut-être l'un des plus imprévisibles de la saison à venir : sur quoi se baser pour tirer des projections ? Sur le début de saison fantastique sous la houlette d'Hernan Losada, qu'on ne peut qu'attribuer en partie à l'enthousiasme du promu ? Sur la période mi-figue mi-raisin sous celle de Will Still, qui n'a jamais pu amener sa patte ? Ou sur la promesse d'expérience que constitue l'arrivée de Peter Maes ?

Une chose est sûre : finies les portes ouvertes de 2020-2021, le vieux Peter est là pour mettre du calme dans la baraque. Imaginer une équipe coachée par ce briscard avoir pour philosophie, comme Losada, le fameux "il faut marquer un but de plus que l'adversaire" est impensable. Le tout avec un jeu plus carré que sous Will Still. Et les ambitions ne seront pas moindres que le top 8.

© photonews

Transferts marquants

Le grand talent Leon Krekovic (21 ans) sera l'un des noms à suivre la saison prochaine, et le Beerschot en avait bien besoin pour renforcer le secteur offensif. Mêmes promesses pour Abraham Okyere, 19 ans et qui aura le job franchement compliqué de remplacer l'immense Ismaila Coulibaly, plus grosse perte anversoise de l'intersaison.

Points d'interrogations

Le Beerschot a l'équipe pour s'installer durablement en Pro League et un an après la promotion, tout le monde est rassuré au Kiel : l'ascenseur avec la D1B n'est pas au programme, pas de sitôt en tout cas. Reste à déterminer le projet à moyen terme : le Beerschot veut-il devenir un club d'eaux stagnantes, un peu comme a pu le devenir le KV Courtrai, ou visera-t-il un palier supérieur, celui qui permettrait au club de viser l'Europe ?

L'arrivée de Peter Maes plaide en faveur du second scénario, mais le groupe actuel semble encore trop friable pour y arriver. Raphaël Holzhauser a tiré la langue en seconde partie de saison et le Beerschot en est trop dépendant ; l'Autrichien peut-il réitérer son début de saison de folie ? La perte de Tissoudali devant pourra-t-elle être compensée, par exemple, par le réveil de Blessing Eleke, transfert record ? Bien malin qui peut le prédire ...