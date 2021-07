Tottenham : la mise au point de Nuno Espirito Santo au sujet d'Harry Kane

Le nouveau coach des Spurs espère pouvoir compter sur le buteur anglais.

Arrivé cet été à Tottenham en provenance de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo aura du pain sur la planche pour remettre les Spurs sur les bons rails.

L'ancien entraineur de Leander Dendoncker devra tout d'abord construire son effectif, en tentant de conserver les meilleurs éléments comme Harry Kane.

L'international anglais avait évoqué des envies de départ et plusieurs écuries seraient à l'affut pour accueillir le buteur.

Mais le coach de 47 ans a mis les choses au clair le concernant : "Harry est notre joueur, et c'est tout. Pas besoin de parler d'autre chose. Il faut désormais le laisser se reposer et récupérer et ensuite, nous pourrons discuter. J'ai en tout cas hâte qu'il rejoigne le groupe", a confié Nuno Espirito Santo en conférence de presse.

"Nous sommes très ambitieux, nous voulons accomplir de belles choses et comptons sur Harry pour y parvenir ensemble", a évoqué le Portugais au sujet du vice-champion d'Europe âgé de 27 ans.