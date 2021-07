L'équipe olympique allemande quitte le terrain après des insultes racistes

Alors que l'Allemagne affrontait le Honduras en match de préparation aux Jeux Olympiques, dans un format de 3 fois 30 minutes de jeu, la Mannschaft a quitté le terrain à 5 minutes du terme. En cause, des insultes racistes dont on aurait été victime Jordan Torunarigha, joueur allemand. La sélection hondurienne a confirmé les accusations peu après tout en précisant qu'il s'agissait d'un "malentendu sur le terrain".

It's kick-off for our @Olympics team in their friendly against Honduras 🇩🇪🇭🇳



The boys will play 3 x 30 minutes as a final practice before taking to the big stage. Good luck, lads! 👏#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/rCnfMfVLCn