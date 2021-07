Van Crombrugge a vu les points de travail: "Nous n'avons pas assez créé"

Ce vendredi, le Sporting d'Anderlecht s'est incliné contre l'Ajax en amical. Van Crombrugge était dans les buts et capitaine de l'équipe et analyse la prestation de son équipe.

Selon lui, l'Ajax a surtout été très efficace: "Ils ont fait preuve de beaucoup d'efficacité", a déclaré le joueur dans Het Nieuwsblad. "Ils ont eu trois occasions et ils en ont mis deux dans le but. La différence de qualité était aussi visible je pense. Nos points de travail ont surtout été exposés: je pense que nous devrons être plus efficaces offensivement cette saison".

Van Crombrugge sait qu'il y a encore du travail à faire pour Vincent Kompany et d'autres: "En premier lieu, nous n'avons pas assez créé d'occasions, dans ce domaine nous devons encore travailler. Défensivement par contre, nous n'avons pas beaucoup concédé, nous devrons refaire cela lors des prochaines rencontres".