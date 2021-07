Le Cercle de Bruges annule son stage à Genève après un test positif au Covid-19

Le Cercle de Bruges devait encore effectuer un court stage à Genève pour terminer sa préparation de la saison 2021-2022. Il n'en a rien été.

Ce week-end, le Cercle de Bruges devait terminer sa préparation par un court stage à Genève et y affronter le FC Sion et le Racing Strasbourg. Les Groen & Zwart devaient partir pour la Suisse vendredi et jouer ce samedi. Mais le stage a été annulé : un membre du staff, dont l'identité n'a pas été révélée, a été testé positif au coronavirus et le groupe ne s'est donc pas déplacé.

La fin de préparation du Cercle, à une semaine du premier match face au Beerschot, a donc été perturbée.