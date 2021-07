Le KVK a-t-il mis la main sur un talent ? "Je veux vraiment faire mes preuves en Belgique"

A chaque saison, ses nouveaux joueurs à découvrir.

Du côté de Courtrai, le récent transfert de Jesaja Herrmann nous fera découvrir un joueur formé à Hannovre et à Wolfsburg, qui s'est dit impatient de faire ses preuves dans notre pays.

Herrmann est un attaquant allemand de 21 ans, et a été arraché par Courtrai à l'équipe U23 de Wolfsburg. Le joueur avait plusieurs options, notamment en D2 allemande ou encore à Zulte Waregem.

Mais ce dernier a finalement choisi le projet de Courtrai et a signé pour trois saisons : "J'avais plusieurs options en Allemagne mais je voulais aller à l'étranger. Désormais, je veux vraiment faire mes preuves en Belgique", a déclaré Herrmann sur le site du KVK.

L'Allemand, qui s'inspire des meilleurs, a laissé une bonne impression jusqu'ici : "J'admire des joueurs comme Romelu Lukaku et Thierry Henry. Je suis également rapide et concentré. Je suis également bon des deux pieds et j'ai une bonne détente. Mon jeu de tête peut encore être amélioré, cependant. Je veux y aller à 100% cette saison", conclut le jeune attaquant.