Le Standard est-il prêt ? "On est sur le bon chemin, on a évolué dans tous les domaines"

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège a clôturé sa préparation estivale par un partage contre le Stade Rennais (3-3).

Mbaye Leye était satisfait de la prestation du Standard contre le Rennes. "C’était bon dans le contenu. Les joueurs ont bien coulissé dans ce système et l’intensité était présente. Il faisait chaud et certains joueurs étaient cuits après une heure, mais dans l’ensemble, c’est positif. On est sur le bon chemin. Collectivement, tout le monde est en place et c’est ça l’idée de base. C'est-à-dire créer un groupe et plus tard les individualités ressortiront. Il y a du caractère, de l’envie et de la solidarité", a souligné le technicien sénégalais.

© photonews

Les Rouches menaient 3-0 jusqu'à l'exclusion d'Al Dakhil. "Tous les jeunes ont commis des erreurs durant la préparation et vaut mieux en match amical que durant la compétition. Mais il faut être patient avec la jeunesse, il faut accepter qu’elle se trompe parfois. Entre-t-il en compte pour le premier match du nouvel exercice face à Genk ? Tous les joueurs entrent en ligne de compte, cela va dépendre de la semaine. Je veux une concurrence saine. Au sein de de restructuration, tout joueur qui veut jouer pour l’équipe est le bienvenu".

© photonews

Son équipe est-elle prête ? "C’est une question difficile car on peut avoir aussi des absents. Ce que j’ai vu pendant une heure contre Rennes, c’est très bien. Mais je n'oublie qu'on est vite satisfait ici au club. Je me souviens du mois de janvier...Ce sera encore une saison durant laquelle on devra cravacher, subir et vivre, de temps en temps dans la difficulté. Il faudra à ce moment-là être solidaire. Il y aura du sang neuf et on pourra encore grandir ensemble. Il n’y a pas une équipe qui sera prête dès la première journée. Il faudra quatre à cinq journées pour être retrouver le rythme. On est sur le bon chemin et entre le premier match contre Rochefort et le dernier face au Stade Rennais, on a évolué dans tous les domaines", a conclu Mbaye Leye.