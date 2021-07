Ligue des Champions: le tirage complet du troisième tour de qualification

Le Racing Genk défiera le Shakhtar Donestk au troisième tour de qualfiication de la Ligue des Champions et connaît aussi ses adversaires potentiels pour un éventuel barrage. Si les Limbourgeois se qualifient contre les Ukrainiens, ils affronteront le vainqueur d'un des trois autres matchs de la voie de la Ligue.

Le Benfica de Jan Vertonghen se mesurera au Spartak Moscou, Monaco affrontera le vainqueur de Sparta Prague-Rapide de Vienne et le vainqueur de PSV-Galatasaray sera opposé à celui de Celtic-Midtjylland.

Third qualifying round draw ✅



Who are the strongest team at this stage?#UCL pic.twitter.com/i1KU6G0Tug