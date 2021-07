📷 Une banderole menace Steven Berghuis de mort, Feyenoord se distancie des auteurs

C'est l'une des sagas de l'été aux Pays-Bas : Steven Berghuis, pilier de Feyenoord, va rejoindre l'Ajax Amsterdam et ça ne plaît pas aux supporters du club de Rotterdam.

La rivalité entre l'Ajax et Feyenoord est immense et souvent teintée de violence dans les banderoles comme en dehors des stades. La signature de Steven Berghuis à Amsterdam ne passe donc (vraiment) pas du côté de Rotterdam, et certains supporters ont décidé de montrer leur mécontentement via une banderole explicite. Sur celle-ci, on retrouve trois noms, dont deux "cochés" : "Polletje" et Peter R., deux ultras de l'Ajax Amsterdam tués par balles, et Berghuis, dont la case est encore vide.

Des menaces de mort envers le futur joueur de l'Ajax que Feyenoord a décidé de dénoncer : "Feyenoord se distancie immédiatement des propos très menaçants tels que la banderole circulant au sujet de Steven Berghuis, et demande à ce que cela s'arrête".