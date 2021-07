Aron Dönnum arrive au Standard

A 23 ans, le talent norvégien va bel et bien découvrir la Pro League.

Il ne manque visiblement plus que l'officialisation. Cité avec insistance au Standard depuis plusieurs jours, Aron Dönnum va bel et bien rejoindre Sclessin. Selon les informations des médias norvégiens Nettavisen Sport et Fotball TV, Valerenga et le Standard ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du médian norvégien.

Aron Dönnum avait lui-même confirmé qu'il souhaitait tenter sa chance dans un championnat plus huppé, ses désirs ont été entendus. A 23 ans et après avoir inscrit 22 buts et distillé 15 assists pour Valerenga, il s'apprête à défendre les couleurs du Standard.