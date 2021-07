L'ancien Rouche Jordi Liongola espère se relancer avec le Lierse

A 21 ans, le médian burundais espère saisir l'opportunité qui lui est offerte dans la région anversoise.

En test depuis plusieurs semaines au Lierse, Jordi Liongola a finalement signé avec le club de la Porvince d'Anvers. Il y a obtenu un contrat valable pour une saison. Un soulagement pour le milieu de terrain de 21 ans.

Jordi Liongola était, en effet, sans club depuis plus d'un an. Passé par le centre de formation du Standard, le jeune Burundais avait rejoint celui de l'Antwerp en 2019. Mais il n'y était resté qu'un an avant que son aventure se termine.