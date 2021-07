L'éclosion de Denis Dragus ? "J'espère que cette saison sera la sienne"

Le Roumain avait été prêté du côté de Crotone la saison dernière où il n'a disputé que neuf rencontres de Serie A.

Mbaye Leye avait déclaré d'emblée lors de la reprises des entraînements que Denis Dragus pouvait apporter quelque chose au Standard de Liège cette saison. "Denis faisait partie des joueurs les plus talentueux quand j'étais adjoint au Standard. Il a de l'explosivité, de la vitesse, et un bon football. Mais il y a des ingrédients qui font qu'il est encore à ce niveau-là. Il faut trouver la clé pour lui permettre d'éclôre".

© photonews

Ce samedi, le Roumain était aligné d'entré de jeu contre le Stade Rennais. "Il est jeune, mais doit être plus collectif et solidaire. Il fait encore des erreurs parfois quand il doit faire une passe, mais il faut l'accepter car cela fait partie de son jeu. Je veux l'aider à progresser et j'ai confiance en lui. Jusqu'à maintenant, je suis satisfait le concernant. Il rentre bien dans le moule et il faut compter sur lui. J'espère que cette saison sera la sienne. C'est sa troisième année au club et j'espère qu'il va faire de bonnes choses", a souligné le T1 des Rouches.



L’attaquant ne compte que 229 minutes de jeu officielles avec le matricule 16 depuis son départ de Roumanie à l’été 2019.