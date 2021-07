Officiel: Jere Uronen quitte le Racing Genk

Fin de l'aventure pour l'international finlandais.

La Supercoupe était bien le dernier match de Jere Uronen avec le Racing Genk. Le latéral finlandais prend la direction de la Ligue 1: il a signé un contrat de trois ans avec le Stade Brestois.

Jere Uronen était arrivé à Genk en janvier 2016 en provenance du club suédois d'Helsignborg. Cinq ans plus tard, il a notamment célébré un titre de champion et soulevé une Coupe de Belgique. Au total, l'international finlandais aura disputé 169 rencontres (pour 6 buts et 14 assists) avec le club limbourgeois.