Alexandre Boucaut espère que le recrutement des arbitres portera ses fruits: "Plus la base est grande..."

Alexandre Boucaut, arbitre bien connu de notre championnat, est aussi présent auprès des jeunes (voir très jeunes) futurs arbitres. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir la formation et l'initiation des futurs hommes en noir en Belgique.

On l'a vu sur plusieurs articles cette semaine, Alexandre Boucaut est impliqué dans le recrutement de futurs arbitres, mais aussi dans leur formation. Un travail qui, on l'espère, portera ses fruits d'ici quelques années.

Notre arbitrage est en effet parfois montré du doigt, et voir un Euro ou une Coupe du Monde sans avoir le moindre arbitre belge, c'est compliqué. Pour retrouver une place prépondérante sur la scène arbitrale européenne, Alexandre Boucaut sort la carte de l'optimisme.

"La logique est implacable: plus la base est importante, plus on trouvera du talent et donc plus on a de chances de sortir des bons éléments. Tout le travail que nous effectuons pour le recrutement est aussi pour agrandir la base d'arbitres en quantité et d'améliorer la qualité. On espère vraiment en emmener certains vers les pros ou vers une carrière internatonale, même si ce n'est pas l'objectif principal".