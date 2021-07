Coupes d'Europe: La Gantoise ouvre le bal

Les Buffalos entament leur saison jeudi soir, avec leur premier match européen de la saison, à domicile, contre les Norvégiens de Valerenga.

Bruges et Genk avaient donné le coup d'envoi de la saison belge avec la Supercoupe, le Standard et (encore) Genk lanceront le championnat vendredi soir à Sclessin, et c'est la Gantoise qui ouvre la saison européenne des clubs belges ce jeudi.

Vainqueurs des playoffs 2 en fin de saison dernière, les Buffalos se sont qualifiés de justesse pour la Conference League et leur objectif est désormais clair: atteindre la phase de poules de cette nouvelle compétition européenne.

En Coupe d'Europe, tous les matchs sont difficiles.

Il faudra, pour y parvenir, franchir trois obstacles. Et ce sont les Norvégiens de Valerenga qui se dressent en premier lieu sur le chemin des Buffalos. Un club, peu connu chez nous, dont le nom a pourtant résonné à plusieurs reprises depuis le début du mercato.

C'est à ce club, actuel cinquième du championnat de Norvège, qu'appartient le jeune Aron Dönnum, annoncé avec insistance du côté du Standard. Auteur de six buts et trois assists en dix matchs cette saison, l'ailier de 23 ans sera d'ailleurs absent à la Ghelamco Arena, puisqu'il règle les derniers détails de son arrivée à Sclessin...

Contre le quintuple champion de Norvège, qui n'a plus atteint les phases de poules d'une compétition européenne depuis 2011, les Buffalos partiront avec la faveur des pronostics. Mais pas d'excès de confiance dans le chef des Buffalos. "Ce n'est peut-être pas un nom connu, mais ça ne veut rien dire. En Coupe d'Europe, les matchs sont toujours difficiles", résumait Vadis Odjidja, jeudi, en conférence de presse.

La sélection gantoise

Si Roman Yaremchuk et Laurent Depoitre ne seront pas là, la Gantoise pourra compter sur ses nouvelles recrues pour ce premier match de la saison: Joseph Okumu, Christopher Operi, Julien De Sart, Andrew Hjulsager, Vakoun Issouf Bayo et Gianni Bruno sont tous les six dans la sélection de Hein Vanhaezebrouck.