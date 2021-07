Gignac s'emporte après la déroute française: "On aurait pu en prendre 5 ou 6"

L'attaquant français n'a pas apprécié la prestation de son équipe.

Battu d'entrée avec l'équipe de France face au Mexique (1-4), ce jeudi, André-Pierre Gignac est forcément déçu par le premier match des Bleus dans les Jeux Olympiques. L'attaquant des Tigres reconnait que son équipe n'a pas été au niveau et ne pouvait espérer mieux dans cette rencontre.

"On a manqué de tout. De concentration, d’agressivité dans le bon sens du terme, regrette l'ancien Marseillais dans des propos rapportés par RMC. On a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. C’est une vraie grosse contre-performance. Mais il reste deux matchs. Il faut aller chercher cette qualif. On n’a pas le choix. On en a envie. Le premier match est passé. On sait les ingrédients qu’il nous faut pour le prochain match."

La France affrontera l'Afrique du Sud dimanche, puis le Japon pour son dernier match de poules.