Jacky Mathijssen s'inquiète concernant Saint-Trond : "Roland Duchâtelet, reprenez le contrôle du club s'il vous plaît !"

"Le football, le peuple et le feu", tel est le slogan du STVV, mais les supporters s'inquiètent à juste titre de ces trois valeurs fondamentales. Les Canaris se sont à peine renforcés et le nouvel entraîneur Bernd Hollerbach a déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises.

Jacky Mathijssen s'inquiète aussi concernant la situation de Saint-Trond. "Pour le STVV, j'essaie de trouver quelque chose de positif. Mais le scepticisme est aussi grand que les années précédentes. Ou non, un peu plus grand. C'est trop calme. Qui se cache en réalité derrière ces patrons japonais ? Et que veulent-ils ? La réponse est : personne ne le sait. Ce que je sais, c'est que c'est une histoire sans fin. Tôt ou tard, ça finira mal", a déclaré Mathijssen au HBvL.

Mathijssen n'est pas satisfait de la façon dont le club est géré. "Le pire que je trouve, c'est que les Japonais pensent apparemment que tout va bien. C'est vrai. Cela a toujours fonctionné jusqu'à présent. Mais pas à cause de leur approche. Ce sont toujours les autres qui corrigent le déséquilibre. Les personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis des années pour maintenir le club à flot doivent avoir tout le mérite. Mon espoir naïf est que, dans les coulisses, les gens de la région travaillent sur un plan B. Ils doivent reprendre la main. Je n'étais pas un fan de Duchâtelet. Mais la situation est maintenant telle que j'ose dire : "Roland, reprends le contrôle, s'il te plaît", a lâché Mathijssen.