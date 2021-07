Intérêt brugeois pour un médian canadien ?

Le FC Bruges veut peaufiner son noyau et a débloqué des fonds grâce à la vente d'Odilon Kossounou.

D'après les informations de Matthew Scianitti, journaliste pour le média canadien Sportscentre, de nombreux clubs européens s'intéressent au profil de Tajon Buchanan (22 ans), médian international canadien évoluant au New England Revolution. Les Blauw & Zwart auraient à faire à la concurrence du Racing Lens et du FC Augsbourg, et New England aurait déjà refusé une offre de 3,5 millions d'euros.

Buchanan, latéral droit capable de couvrir tout son flanc, dispute en ce moment la Gold Cup avec le Canada et est titulaire, ayant délivré une passe décisive lors du premier match face à la Martinique. Le Canada affrontera le Costa Rica ce lundi en quart de finale. Le dossier ne devrait donc a priori pas être réglé avant l'élimination canadienne et le retour du joueur dans son club ...