📷 Des banderoles anti-Pogba à Paris : "Tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici et nous non plus"

Paul Pogba est citĂ© avec insistance du cĂ´tĂ© de Paris, mais tous les supporters du PSG ne semblent pas se rĂ©jouir Ă l'idĂ©e de l'arrivĂ©e du champion du monde 2018. Paul Pogba a ainsi pu voir fleurir ce samedi matin des banderoles lui étant directement adressées au Camp des Loges ainsi qu'au Stade de France, comme le relate RMC Sports ; elles font référence à des déclarations effectuées par la mère du joueur de Manchester United. "Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus", lit-on ainsi. Manchester United rêve de convaincre Paul Pogba (28 ans) de prolonger son contrat à Old Trafford, et le PSG de profiter de la situation incertaine du joueur pour l'attirer en Ligue 1. 🚨🔴🔵 DOCUMENTS @RMCsport : des banderoles contre la venue de @paulpogba, au Parc des Princes et au Camp des Loges. Le message : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus. » #RMCLive #PSG pic.twitter.com/tFo9fEGHzN — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2021



