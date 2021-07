Antoine Bernier impatient de pouvoir goûter à la D1A avec Seraing : "J'ai toujours cru en moi"

Ce samedi (18H30), le RFC Seraing se déplace du côté de Courtrai lors de la première journée de D1A.

Antoine Bernier va enfin pouvoir goûter à la D1A lui qui avait évolué par le passé du côté d'Anderlecht et de l'Antwerp. "Je suis impatient et très content de débuter ce nouvel exercice. J'avais déjà évolué sur la scène européenne en Europa League avec Dudelange mais jamais en Jupiler Pro League. Cela aurait été mieux si c'était arrivé plus tôt mais je n'avais pas reçu ma chance non plus. Mais j'ai toujours cru en moi et je savais que la pièce allait tomber du bon à côté à un moment. Samedi sera un moment important pour Seraing qui fait son retour au sein de l'élite après autant d'années", a confié l'ailier en conférence de presse avant d'évoquer la préparation estivale.

"Elle a été bonne même si j'avais eu un peu peur au début car nous avions perdu trois cadres (Swers, Sabaouni et Mikautadze), mais nous nous sommes renforcés par la suite. Puis tout se déroule bien avec le nouveau coach qui est dans la continuité de proposer du beau football. L'atmosphère est toujours aussi bonne et nous voulons toujours autant gagner. Contre Courtrai, ce sera le premier test. Nous sommes prêts à affronter des équipes de première division", a souligné le joueur âgé de 24 ans qui veut faire aussi bien que la saison dernière au niveau de ses statistiques personnelles (6 buts et 6 assists).