L'Excelsior Virton rassure et évoque un partenaire issu de "l'élite européenne du football"

Virton fait son retour en D1B cette saison mais n'a encore levé le voile sur aucun des projets à venir : le noyau est presque vide, le club n'a pas d'entraîneur et les investisseurs évoqués ne sont pas encore connus.

L'Excelsior a donc tenu à s'adresser à ses supporters cette semaine via un communiqué rassurant : oui, Virton est bien en vie. "Nous pouvons enfin vous le confirmer, de nouvelles belles aventures sont devant nous.Nous fêterons ensemble le centenaire de notre Excelsior.Les travées de notre stade vont à nouveau vibrer !Le chaudron virtonais va à nouveau exploser !", lit-on sur la page Facebook du club.

Pour ce faire, un nouveau partenariat devrait bientôt être révélé, avec toujours Flavio Becca à bord du navire gaumais. Flavio Becca, Promobe et son équipe continueront à assurer la gestion du club pour cette saison.Un partenaire de l’élite européenne du football va nous accompagner afin d’emmener notre club à un niveau encore plus performant et professionnel, tant pour l’équipe première que pour l’Académie", continue le communiqué. On imagine donc que l'Excelsior Virton intégrera la galaxie d'un groupement de clubs européens afin de faciliter les arrivées, qui sont urgentes puisque le club ne dispose officiellement que de deux joueurs actuellement. Le projet sera présenté la semaine prochaine.