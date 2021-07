Abdel Al Badaoui et le RFC Seraing, c'est fini

Les supporters sérésiens croisaient les doigts et espéraient que leur numéro 10 allait rempiler comme Gérlard Kilota il y a quelques jours, mais il n'en sera rien. Le joueur âgé de 25 ans est désormais libre et à la recherche d'un nouveau club.

Abdel Al Badaoui contestait la levé d’une année d’option supplémentaire du côté du RFC Seraing. Les Métallos et leur numéro 10 ont finalement décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Une mauvaise nouvelle pour le promu sérésien et son noyau très restreint avec le départ du deuxième meilleur buteur du club la saison dernière (huit buts et cinq assists).

Désormais libre de tout contrat, le joueur âgé de 25 ans va pouvoir signer gratuitement au sein du club de son choix.