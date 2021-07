Début de championnat difficile pour Courtrai : "Prendre les trois premiers points étaient importants"

Le KV Courtrai a commencé la saison avec un bon sentiment. Contre Seraing, ils ont gagné (2-0) et enregistré leur première clean sheet.

"C'est toujours un peu un mystère en début de saison. Où en êtes-vous après six semaines de préparation et que vous dit un premier match comme celui-là après tous ces matchs d'entraînement ?" a déclaré Timothy Derijck après la victoire (2-0) contre Seraing. "Nous avons eu des occasions, nous avons marqué et nous avons donné peu d'opportunités à notre adversaire. De plus, nous sommes parvenus à garder le zéro. Un bon début de saison est important. L'année dernière, nous avons perdu lors du premier match contre Waasland-Beveren."

Un début de championnat difficile

"Maintenant, l'Antwerp et Genk suivent, donc les trois premiers points étaient importants. Nous devons examiner les choses au fur et à mesure des matchs, mais nous voulons faire une bonne saison. Nous avons une philosophie de jeu différente par rapport à la saison dernière, nous ne pressons pas si nous n'avons pas à le faire", a conclu le défenseur central des Kerels;