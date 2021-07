Retour réussi pour Siebe Van Der Heyden à Anderlecht: "Mais ce n'est pas une revanche"

Cinq ans après avoir quitté le Sporting, Siebe Van Der Heyden a retrouvé le Lotto Park, avec une victoire à la clé.

Une victoire que les Saing-Gillois sont allés chercher en équipe. "On a fait ce qui était nécessaire pour gagner. Chacun savait ce qu'il a avait à faire et on l'a très bien fait en équipe, on a évolué en bloc", analysait-il après la rencontre.

Et c'est forcément une victoire particulière pour le défenseur central de 23 ans, formé à Anderlecht. "C'est une victoire qui me touche, mais ce n'est pas une revanche", insiste-t-il. "J'ai vécu de très bons moments ici, je me suis amélioré depuis que je suis parti et c'est ce que je voulais montrer sur le terrain." Mission accomplie pour Siebe Van Der Heyden.