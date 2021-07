Toby Alderweireld remercie Tottenham et ses fans: "A jamais dans mon coeur"

Toby Alderweireld a décidé de quitter Tottenham, mais il n'oubliera pas les six années passées à Londres.

Annoncé avec insistance depuis plusieurs jours, le transfert de Toby Alderweireld vers AL-Duhail a été confirmé ce mardi par les deux clubs. Et Toby Alderweireld a évidemment pris le temps d'adresser un message d'au revoir à Tottenham et à ses supporters.

"Six années, deux maisons, une finale de Ligue des Champions et tellement de souvenirs", commence le défenseur belge. "Vous m'avez fait sentir comme un membre de ce club, dès que je suis rentré à White Art Lane et ça a continué dans notre nouveau, spécial, stade. Merci, d'abord aux supporters, mais aussi à mes coéquipiers et à tous les incroyables membres du staff. Ce club sera toujours dans mon coeur et dans celui de ma famille."