Aron Donnum évoque ses ambitions avec le Standard de Liège : "Je veux disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine"

L'ailier âgé de 23 ans a rejoint le Standard de Liège il y a quelques jours en provenance de Valerenga contre un chèque de 1,5 million d'euros.

Après avoir expliqué pourquoi il avait rejoint le Standard de Liège et évoqué ses qualités, Aron Donnum a donné son avis concernant le championnat belge. "Je m'étais renseigné auprès de Kristian Thorstvedt (Genk) avec qui j’ai évolué en sélection concernant le niveau de Jupiler Pro League. C'est beaucoup plus intense et physique qu’en Norvège où le jeu est plus statique. Beaucoup de pressing aussi", a expliqué l'ailier avant d'évoquer ses ambitions avec les Rouches.

"Je veux disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine car je n’ai jamais évolué sur la scène européenne (Il n’a pas joué le match aller du deuxième tour de la Conference League avec Valerenga contre La Gantoise, NDLR). C’est ma première aventure à l'étranger et je veux prouver que j’ai le niveau pour passer à une étape supérieure. Quand un Norvégien part à l’étranger, il est suivi avec attention", a conclu Donnum.