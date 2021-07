JO: la Corée du Sud explose le Honduras, la Nouvelle-Zélande surprend

En attendant le résultat du groupe de la France, la Corée du Sud a profité de la faiblesse du Honduras.

La Corée du Sud n'a pas ménagé le Honduras à Yokohama 6-0. Les Guerriers Taegeuk ont rapidement jeté les bases de leur succès en transformant deux penalties par Ui-jo Hwang (12e, 1-0) et Du-Jae Won (19e, 2-0) Par la suite, la formation asiatique a géré son avance d'autant plus facilement que le défenseur hondurien Carlos Melendez (38e) s'est fait exclure (38e). Bien placé dans le rectangle, le Bordelais Ui-jo Hwang a profité d'un rebond pour placer le ballon dans l'angle du but (45e+5, 3-0). À la reprise, le Hondurien Christopher Melendez a commis un penalty transformé par Ui-jo Hwang (52e, 4-0). Cela n'a pas calmé l'ardeur des Coréens, qui ont alourdi la marque par Jin-Ya Kim (64e, 5-0) et l'ailier de Valence Kang-In Lee (82e, 6-0).

A Sapporo, le duel décisif entre la Roumanie et la Nouvelle-Zélande s'est soldé par un partage sans but. Les deux équipes terminant à égalité, les Néo-Zélandais ont pris la deuxième place grâce à une meilleure différence de buts: 0 contre - 3 pour les Roumains.