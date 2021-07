Avec ou sans Donnum à Zulte Waregem? "J'attends l'autorisation"

Mbaye Leye pourra-t-il compter sur Aron Donnum pour le premier déplacement de la saison de ses couleurs?

Il y a une semaine, le Standard officialisait avec une vidéo conquérante la venue d'Aron Donnum au Standard. Ce vendredi, en conférence de presse, Mbaye Leye ne savait pas encore si l'ailier pourra faire le déplacement ce dimanche. "Il est prêt physiquement, on doit juste attendre si tout est ok pour l'affiliation, j'attends l'autorisation". Le Standard en saura plus dans la journée mais il y a fort à parier que tout sera en ordre.

Du coup, avec le Norvégien, est-ce que Mbaye Leye devra changer son système pour faire une place à son nouveau joueur. "Donnum peut jouer excentré dans un milieu à trois ou en soutien d’attaque, donc ce n’est pas un souci. Après, en fonction de la forme des joueurs, évidemment que l’on peut changer de système de jeu. Ce que les joueurs doivent savoir, c’est qu’aucun d’eux ne se trouve dans une zone de confort. Tous doivent être concernés car si l’un réalise deux, trois matches moins bons, alors il sera remplacé".

Le noyau est prévenu: le niveau d'exigence sera élevé.