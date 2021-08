Les racines foot du champion olympique ... de golf, Xander Schauffele

Ce n'était pas l'épreuve la plus suivie en Belgique, mais la médaille d'or de golf a été décernée ce dimanche matin à l'Américain Xander Schauffele. Un golfeur aux racines footballistiques.

Xander Schauffele (27 ans), n°4 mondial, a rapporté aux USA une médaille d'or olympique de golf, leur première depuis le retour de la discipline au programme des JO en 2016. Une belle performance de Schauffele sur le sol japonais auquel il est lié par ses grands-parents maternels, qui, s'ils ne sont pas Japonais, vivent à Tokyo depuis plusieurs années.

Et une génération plus loin, c'est au ... football que Xander Schauffele est lié : le champion olympique 2021 compte deux arrières grands-parents ayant évolué au plus haut niveau du football européen à l'époque, dans les années 30. Johann Hoffman a ainsi remporté deux titres de champion d'Autriche avec le Rapid Vienne en 1929 et 1930, et un titre de champion de France avec le Racing Strasbourg en 1938, décrochant également une cap avec l'Autriche en 1929. Richard Schauffele, athlète multisports, a quant à lui joué 8 ans pour le Vfb Stuttgart, remportant un championnat d'Allemagne du Sud, avant de passer au lancer de javelot, disque et poids, disciplines dans lesquels il deviendra un grand champion en Allemagne avec plus de 40 titres. Quand le sport est dans le sang ...