Les joueurs de Premier League continueront de s'agenouiller cette saison

Après un Euro durant lequel les joueurs anglais ont souvent été hués pour avoir mis le genou en terre, ceux-ci ne changeront pas leur fusil d'épaule pour la saison à venir.

Le retour du public dans les travées des stades en Premier League ne changera rien à la motivation des joueurs : via un communiqué, ceux-ci ont confirmé qu'ils continueraient à mettre le genou à terre avant chaque rencontre, comme ils le font depuis juin 2020. "Nous avons le sentiment qu'aujourd'hui plus que jamais, il est important que nous continuions à nous agenouiller en symbole d'unité contre toutes formes de racisme", lit-on.

Une décision soutenue par la Premier League elle-même, comme l'a confirmé le directeur exécutif Richard Masters. "Le racisme sous toutes ses formes est inacceptable et la campagne No Room For Racism rend notre position de tolérance zéro claire. La PL continuera de travailler avec les clubs, les joueurs et les partenaires du football pour amener un changement (...)".