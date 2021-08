Le KV Malines se sépare d'un ailier excédentaire

Peu utilisé au KV Malines, Victor Wernersson va tenter de se relancer en Scandinavie.

Victor Wernersson (26 ans) avait rejoint le KV Malines l'été passé en provenance de l'IFK Göteborg, mais n'aura pu disputer que 8 rencontres de Pro League et va déjà quitter les Sang & Or : l'arrière gauche suédois est envoyé en prêt à Stabaek (Norvège) pour s'y relancer, apprend-on de sources suédoises et norvégiennes. Wernersson est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le Kavé.