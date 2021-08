Anderlecht discute avec l'un de ses plus grands talents pour un premier contrat professionnel

Le RSCA est bien décidé à ne pas perdre l'une de ses pépites.

Rayane Bounida (15 ans) est considéré depuis quelques années comme le plus grand talent de Neerpede, un jeune prodige dont les vidéos spectaculaires ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Actuellement en U16, Bounida, régulièrement surclassé, est très suivi. Mais d'après Het Laatste Nieuws, les discussions sont désormais en bonne voie.

Bounida aurait pour objectif de rester à Anderlecht et un premier contrat professionnel pour le jeune joueur serait une réalité de plus en plus proche. Les supporters du RSCA ne devraient pas vivre un nouveau "cas" Roméo Lavia ...