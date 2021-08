Officiel : l'Atalanta lève l'option pour Cristian Romero qui rejoint... la Premier League

La Juventus a annoncé un peu plus tôt via communiqué que l'Atalanta avait décidé d'acquérir définitivement les services du jeune défenseur.

Cristian Romero a connu une saison pleine et réussie en prêt du côté de Bergame, et a vu l’Atalanta logiquement lever son option d'achat fixée à 16 millions d’euros.

Cependant, Cristian Romero ne va pas s'éterniser en Serie A car comme évoqué il y a quelques jours (lire ici), l'Atalanta a accepté une offre de Tottenham de près de 50 millions d'euros (+5 millions en bonus) pour le joueur de 23 ans.

L'ancien joueur du Genoa et vainqueur de la dernière Copa América avec l'Argentine, s'apprête donc à découvrir la Premier League sous les ordres de Nuno Espirito Santo.

De son côté, l'Atalanta réalise une belle opération financière, et tient déjà le remplaçant de l'international argentin avec l'arrivée de Merih Demiral.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷