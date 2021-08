Ce sera dur, mais Dimitri de Condé et Genk sont confiants : "Tout est possible"

Genk jouera un match important pour son avenir européen en Ukraine, et plus précisément en Ligue des champions.

Ce mardi, les Limbourgeois défieront le Shakhtar Donetsk en quête d'une qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Le Racing ne connait pas un début de saison idéal, mais après sa victoire à Courtrai, les Limbourgeois espèrent enfin être lancés.

Mais ce ne sera pas facile, car les Ukrainiens sont des adversaires de taille et ont l'avantage de l'avoir emporté à la Luminus Arena la semaine dernière (1-2).

Toutefois, le moral est bon du côté du vice-champion : "Qualitativement et techniquement, ils sont très bons. D'autre part, on les a vu douter après le 1-0 à l'aller", a déclaré Dimitri de Condé à Sporza.

"Tout est possible, il faut y croire. Ils sont très bons avec le ballon, mais ils sont vulnérables en perte de balle parce qu'ils aiment avoir le ballon. Nous pouvons tirer parti de cela", confie le directeur technique limbourgeois.

Au rayon des transferts, De Condé confie que le travail est encore loin d'être terminé pour le Racing : "Je n'ai pas encore terminé mes devoirs. Comme on le sait, le dossier des attaquants est le plus difficile et nous ne savons pas ce qui va se passer avec Paul Onuachu."