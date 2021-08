La reprise en D1B : Westerlo veut enfin y arriver

Ce week-end, c'est la reprise en D1B. Walfoot vous présente toutes les équipes. Place à Westerlo, qui traîne dans l'antichambre depuis trop longtemps.

Westerlo avait entamé sa saison 2020-2021 avec des ambitions claires : la remontée. Mais très vite, les Campinois ont dû se rendre à l'évidence - l'Union serait intouchable. Pire : durant le mercato hivernal, Westerlo a perdu Christian Brüls, l'un de ses meilleurs joueurs, et terminera finalement à une très décevante 4e place.

Bob Peeters a été remercié dans la foulée, et Westerlo a opté pour une nouvelle voie : celle de la jeunesse et de Jonas De Roeck, arrivé d'Anderlecht. L'objectif sera à nouveau, évidemment, la montée.

Transferts :

In: Wally Fofana (BK Milan FC), David Jensen (New York Red Bulls), Sékou Camara (AC Horoya), Jan Bernat (MSK Zilina, prêt), Maxim De Cuyper (Club Brugge, prêt), Lyle Foster (Guimaraes), Mamoutou N’Diaye (CD Marino), Edisson Jordanov (Union).

Out: Berke Özer (fin de prêt), Maxime Biset, Christophe Janssens (KMSK Deinze), Fabien Antunes (?), Ange-Freddy Plumain (fin de prêt), Baris Alici (fin de prêt), Kurt Abrahams (KMSK Deinze), Ambroise Gboho (FC Chambly), Atabay Cicek (fin de prêt), Sava Petrov (NK Olimpija).

Lukas Van Eenoo: "On donnera tout pour être champions"

Nous avons discuté de la saison à venir avec Lukas Van Eenoo, l'un des vétérans du club, à 30 ans.

La préparation : "C'est un nouveau départ pour nous. Beaucoup de choses ont changé, ce qui était peut-être nécessaire. Nous sommes passés tout près de la promotion à plusieurs reprises, mais il manquait quelque chose. On peut se baser sur une préparation très réussie, le stage a fait du bien au groupe. Ca a aidé à en intégrer certains au groupe. On sera prêts pour la reprise".

Le coach : "Jonas De Roeck amène autre chose, mais c'est normal. J'aime sa confiance en lui, il montre aussi beaucoup de respect aux joueurs. Un nouveau coach est toujours motivant, même si j'ai naturellement travaillé longtemps avec Bob Peeters, qui a été très important dans ma carrière".

© photonews

Ambition : "On ne peut pas se cacher : on vise la promotion. Mais les équipes se connaissent de mieux en mieux, ça devient de plus en plus difficile de faire la différence. Mais en comparaison avec les saisons précédentes, je dirais que nous avons un meilleur collectif. Espérons qu'on ait appris de nos erreurs de la saison passée, on a trop souvent laissé l'adversaire prendre l'avantage, ça empêchait de travailler calmement. Je sais que beaucoup étaient sceptiques quand les propriétaires turcs sont arrivés, mais les investisseurs ont beaucoup amené ces dernières années. Les installations sont parfaites, tout est bien réglé. Bien plus professionnel que ce que j'ai pu connaître à Courtrai ou au Cercle".