Piqué s'exprime: "L'histoire l'a démontré: nous nous relèverons"

Le défenseur central revient sur le présent et le futur du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a connu un véritable tremblement de terre avec l'annonce du départ de Lionel Messi, en fin de contrat, jeudi. Après la victoire du club catalan face à la Juventus Turin (3-0) en amical dimanche, le défenseur central des Blaugrana Gerard Piqué (34 ans, 23 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a évoqué l'avenir de son équipe sans l'Argentin.

"L’équipe était un peu brisée à cause du départ de Messi. Nous savons qu’avec Leo, nous perdons une pièce très importante. C’est le meilleur joueur de tous les temps. Au niveau du talent, nous ne serons pas aussi talentueux, mais l’équipe va se développer dans d’autres domaines. Il y a des joueurs qui doivent assumer plus de responsabilités et d’autres rôles. En fin de compte, nous sommes obligés de rivaliser et d’essayer de gagner. La gestion de ces dernières années n’a pas été la meilleure, cela nous pénalise. Mais l’histoire a déjà montré que nous nous relèverons", a lâché l'Espagnol, avec une attaque pour l'ancien président Josep Maria Bartomeu, devant la presse.