Europa League : Galatasaray s'impose en Écosse, le Celtic passe facilement

Six rencontres du troisième tour préliminaire d'Europa League avait lieu ce jeudi soir.

St-Johnstone-Galatasaray 2-4

O'Halloran (90e+4) ; Diagne (30e), Akturkoglu (64e), Feghouli (70e) et Kilinc (90e+3)

Celtic-Jablonec 3-0

Turnbull (26e et 55e) et Forrest (73e)

Zalgiris Vilnius-Mura 0-1

Kous (12e)

Anorthosis-Rapid Vienne 2-1

Lafferty (45e+1) et Roushias (88e) ; Kara (64e)

HJK-FK Neftchi 3-0

Riski (46e, 60e pen et 89e)

Alashkert FC-Kairat Almaty 3-2

Embalo (43e et 50e) et Glisic (104e) ; Abiken (45e) et Shushenachev (61e)