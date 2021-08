Officiel : Courtrai prête un joueur à Waasland-Beveren

Le défenseur revient d'un long prêt en Croatie.

Waasland-Beveren pourra compter sur Nihad Mujakic en défense la saison prochaine. Le défenseur est prêté pour un an par le KV Courtrai. Une option d'achat figure dans le contrat. Le Bosniaque âgé de 23 ans a été prêté à l'Hajduk Split en Croatie pendant un an et demi.

"Nous recherchions son profil et nous sommes convaincus de sa force physique, de sa mentalité et de sa soif de victoire", a déclaré Roger Stilz, le directeur sportif de Waasland-Beveren..