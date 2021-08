Hein Vanhaezebrouck: "J'imagine que le match contre Anderlecht sera reporté"

En course pour les poules de l'Europa League, La Gantoise et Anderlecht sont supposés s'affronter entre leurs deux matchs de barrages...

Malmenés, mais qualifiés: les Buffalos ont fait le job jeudi soir en Lettonie et se sont rapprochés à une marche des poules de la Conference League. La Gantoise affrontera désormais les Polonais de Rokow, avec un match aller prévu la semaine prochaine en Pologne et le match retour la semaine suivante à Gand.

Et entre les deux, un match contre Anderlecht, également engagé en barrages de l'Europa League? "Je suppose que le match sera reporté", a avancé Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse, jeudi soir. "Les deux équipes sont engagées en barrages, on a déjà fait ça par le passé et c'est dans l'intérêt du football belge de le refaire cette année", argumente le coach des Buffalos.