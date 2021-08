Première titularisation, premier but pour Boris Lambert: "Je n'étais pas nerveux"

Jeune joueur du club, Boris Lambert a vécu une soirée de rêve ce samedi contre STVV.

Première titularisation, premier but.. et surtout trois points au bout des 90 minutes. Boris Lambert a vécu un superbe début de soirée ce samedi contre STVV. Il n'a malheureusement pas pu aller jusqu'au bout du match: "J'ai au des crampes au mollet, ce n'est pas alarmant. J'ai été malade les deux premiers jours de la semaine et j'ai raté des entraînements. Cela a eu des conséquences".

Le jeune joueur, formé au club, a donc bien profité de l'absence de Cools pour cause de blessure. De la bouche du joueur, c'était le bon moment dans la bonne saison: "Je suis prêt, je ne me suis jamais senti aussi prêt mais je dois continuer de travailler. Si j'étais nerveux? Non pas du tout. En plus ce matin, Beck m'a dit que j'allais marquer".

On espère pour le jeune joueur que cette première ne sera pas la dernière et que comme il l'espère, cette année sera son année.