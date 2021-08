Vanhaezebrouck observe une évolution et insiste sur la mentalité, Vrancken voit des joueurs vedettes qui ne sont pas au niveau

Hein Vanhaezebrouck était satisfait. Ses joueurs ont compris le message, car ils ont immédiatement mis le paquet d'entrée de jeu. Wouter Vrancken a constaté que le KV Malines a connu une journée difficile à Gand, tant en possession qu'au niveau des occasions.

"J'avais insisté sur la mentalité et le caractère", a révélé Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre. "C'est normalement quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, mais cette fois, je l'ai vraiment demandé et je dois vraiment féliciter les joueurs. Il y avait une mentalité exemplaire. Un Malede frais a fait beaucoup de bonnes actions et a apporté beaucoup de danger. En première mi-temps, nous avons déjà eu quelques grosses occasions et lors des reconversions, nous n'avons tout simplement pas assez bien joué."

Malgré le fait que La Gantoise aurait pu marquer davantage, Vanhaezebrouck estime que son équipe s'améliore. "Nous avons donné très peu d'occasions depuis deux matchs maintenant. Nous prenons des mesures. C'est ce que j'attendais. Nous avons eu 19 tentatives, dont 8 étaient cadrées. Lors de nos précédents matchs, nous étions à 18% de réussite. Ce groupe fait des progrès."

© photonews

"Nous n'avons pas maîtrisé les choses simples", a confié Wouter Vrancken après la défaite du KV Malines. "Ce qui faisait notre force l'année dernière, la possession du ballon, n'était plus là maintenant. Ensuite, il faut se battre pour chaque mètre de terrain. La première mi-temps, je n'ai pas vu ça, la seconde mi-temps, la mentalité était un peu meilleure. Alors vous pouvez faire quelque chose ici et là, mais pas assez."

Malines ne parvenait pas à rentrer dans le match. "Lorsque vous ne pouvez pas suivre le ballon ou que vous ne pouvez pas passer à travers avec un jeu combiné, toute la pression est sur la défense. Ensuite, ils ont gardé leur sang-froid, notamment Gaëtan Coucke qui nous a maintenus dans le match à plusieurs reprises. Il y a trop de joueurs qui ont atteint un très haut niveau la saison dernière et qui n'atteignent pas ce niveau maintenant."