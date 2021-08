Les ambitions de Johannes Eggestein avec l'Antwerp

Arrivé cet été à Anvers, Johannes Eggestein attend beaucoup de son aventure anversoise.

Johannes Eggestein évoluait au Werder Brême avant de rejoindre l'Antwerp et c'est Brian Priske qui l'a convaincu de venir. "Il m'a parlé du club, de ses expériences en tant que coach, mais aussi de la tactique et du style de jeu qu'il voulait mettre en place et ça m'a donné envie de signer ici", explique l'attaquant allemand.

Et Johannes Eggestein arrive avec des ambitions au Great Old. "Notre premier objectif sera d'atteindre le top 4 et de jouer les playoffs. Je veux aider le club à grandir et j'espère que le club m'aidera à me développer", ajoute celui qui a disputé ses premières minutes en Pro League le week-end dernier à Charleroi.