🎥 Copa Libertadores : un bijou de Zaracho et le festival de Hulk envoient Mineiro en demies

La Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine, a offert une rencontre spectaculaire mercredi soir où l'Atlético Mineiro et River Plate se disputaient une place en demie.

Après la victoire (0-1) des Brésiliens à Buenos Aires, les hommes de Cuca se sont montrés bien trop forts pour les Argentins, et ont également remporté le match retour sur le score net de 3-0.

Côté Brésilien, Hulk a fait le show. Auteur d'un but et d'un assist, l'ancien coéquipier d'Axel Witsel au Zenit a régalé mais il a surtout offert un caviar à Matias Zaracho.

L'Argentin a, en effet, inscrit un doublé mais surtout un bijou venu d'ailleurs, avec sa reprise acrobatique spectaculaire qui a fait exploser tout le stade.

L'Atlético Mineiro croisera Palmeiras en demies.

