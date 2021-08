🎥 Balikwisha-Benson, Miyoshi en solo: les deux buts de l'Antwerp à Nicosie

L'Antwerp a pris une petite claque dans la capitale chypriote (4-2)... malgré deux trÚs jolis buts.

Battu 4-2 à Nicosie, l'Antwerp est dos au mur avant son barrage retour d'Europa League. Pourtant, les Anversois ont inscrit deux très jolis buts sur la pelouse de l'Omonia Nicosie, jeudi soir. Sur un mouvement collectif d'abord, avec le débordement de Michel-Ange Balikwisha et son centre, déposé sur la tête de Manuel Benson.

Sur une action plus individuelle ensuite, c'est Koji Miyoshi, tout juste monté au jeu, qui avait redonné espoir au Great Old. Mais un penalty, transformé Atiemwen à six minutes du terme a un peu plus éloigné les Anversois de la qualification.