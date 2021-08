Bordeaux: le mercato s'accélère !

Les Girondins de Bordeaux passent la vitesse supérieure avec trois arrivée imminentes.

Après les recrutements des défenseurs Gideon Mensah, Ricardo Mangas et Timothée Pembélé, Bordeaux va donner un nouveau coup d'accélérateur à son mercato. Ce vendredi, RMC Sport indique en effet que plusieurs arrivées sont déjà bouclées et doivent être officialisées dans les prochains jours.

Comme pressenti, la plus imminente est celle du milieu de terrain de Braga, Fransergio (30 ans, 2 matchs en Liga Sagres cette saison), qui se trouve déjà en Gironde et dont la signature sera officialisée lundi. Le Brésilien va coûter cinq millions d'euros et s'engager pour 3 ans (plus une saison en option).

Selon la même source, un accord a également été trouvé avec les clubs et les représentants de l'ailier de l'Athletico Paranaense, Vitinho (22 ans), et de l'ailier de Boavista, Alberth Elis (25 ans). De quoi étoffer le groupe à disposition de l'entraîneur Vladimir Petkovic !