Guillaume Hubert interloqué : "Tout le monde était unanime sauf six personnes"

Ce vendredi, le Standard de Liège s'est imposé sur un but litigieux face à Ostende (1-0) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Selim Amallah a inscrit l'unique but de la rencontre entre le Standard et Ostende. L'international marocain était-il hors-jeu au moment de propulser le ballon de la tête ? La ligne officielle du VAR n'a jamais pu être tracée... Une situation fâcheuse pour Ostende qui s'incline et repart avec zéro point de son déplacement à Sclessin.

"Ce fut une partie de ping-pong dans le rectangle. Après avoir revu la phase, le hors-jeu est flagrant. C’est clair qu’il y a un pied qui dépasse. D’ailleurs, tout le monde était unanime sauf six personnes : les arbitres et les personnes dans le VAR à Tubize. Il y a peut-être eu une interférence, je ne sais pas. Mais il faudrait peut-être faire revenir leur car près du stade, pour éviter ça", a lâché Guillaume Hubert à l'issue de la rencontre.

L'ancien Rouche a néanmoins concédé que le KVO avait fait des erreurs. "De notre côté, on encaisse trop, mais sans ce but, ça reste 0-0 et on est content du match. On doit régler quelques détails car on repart avec zéro point. Il ne faut pas non plus remettre tout en question", a conclu Hubert.