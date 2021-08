Dante Vanzeir déçu : "Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne"

L'Union Saint-Gilloise s'est incliné pour la seconde fois en D1A sur la pelouse du KV Malines (3-1). Malgré une rapide ouverture du score (1e), le promu unioniste n'est pas parvenu à faire le break contre le KaVé.

L'Union Saint-Gilloise avait pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant rapidement la marque via Dante Vanzeir. "Nous n'avons pas été assez efficaces", a confié l'attaquant à l'issue de la rencontre. "Nous allons devoir travailler cela. Marquer des buts est mon job, manquer des occasions fait toujours mal. Malines a gagné le match sur les duels et les seconds ballons", a souligné l'ancien joueur de Genk.

Malgré son but précoce, ce fut un match malheureux pour Vanzeir et ses coéquipiers. "Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Je pense que nous étions la meilleure équipe, purement en termes de football, dans la plupart des parties du match. Au moment où ils ont fait le 2-1, le match a changé un peu. Nous pouvons dire que nous étions l'équipe la plus dangereuse et Malines la plus efficace."

L'entraîneur adjoint Karel Geraerts partageait largement son avis, même s'il avait aussi des compliments à faire à l'adversaire. "Ils sont toujours droits, ils sont très forts mentalement", a déclaré Geraerts en faisant l'éloge des Malinois. "Nous avons perdu contre un KV Malines enthousiaste dans les trente dernières minutes".

La dernière demi-heure compte aussi

Dans les zones de vérité, la différence s'est faite comme toujours. "L'efficacité faisait défaut. Après 50-55 minutes, nous méritions la victoire. La dernière demi-heure compte aussi, bien sûr. Au cours de cette période, Malines a obtenu la victoire pour laquelle il s'est battu. Ils le méritent."