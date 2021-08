Ligue des Champions: quatrième chapeau et tirage corsé pour le Club de Bruges?

Il reste encore trois places à attribuer pour la phase de poules de la Ligue des Champions, mais le Club de Bruges est déjà assuré de figurer dans le quatrième chapeau et pourrait donc avoir un sacré groupe à négocier.

Shakhtar-Monaco, Brondby-Salzbourg et Dinamo-Sheriff, les trois derniers barrages retour de la Ligue des Champions, seront disputés ce mercredi et on connaîtra, aux alentours de 23 heures, l'identité des 32 clubs qui prendront part à la phase de poules de la Ligue des Champions.

Avec un seul représentant belge: le Club de Bruges. Troisièmes de leurs poules l'an dernier et l'année précédente, les Blauw en Zwart espèrent désormais faire mieux: ils rêvent de prendre l'une des deux premières places de leur groupe et de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mais le sort pourrait ne pas simplifier la tâche aux champions de Belgique qui seront reversés dans le quatrième chapeau, jeudi, lors du tirage au sort.

Le premier chapeau comprend le tenant du titre (Chelsea), le vainqueur sortant de l'Europa League (Villarreal) et les champions des six nations les mieux classées au coefficient UEFA (Angleterre, Allemagne, Italie, France, Espagne et Portugal).

Les autres chapeaux sont dressés en fonction des coefficients UEFA. Il y aura donc très lourd dans les deux premiers chapeaux et du lourd dans le troisième chapeau vendredi. De quoi offrir à Bruges un tirage au sort particulièrement corsé? Réponse ce jeudi sur le coup de midi.

Les pots

POT 1: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, Lille, Sporting Portugal.

POT 2: Barcelone, Real Madrid, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Séville, Borussia Dortmund.

POT 3: Porto, Ajax, Leipzig, Benfica, Atalanta, Zenit Saint-Petersbourg.

POT 4: Club de Bruges, Young Boys, Milan AC, Malmö, Wolfsburg et le vainqueur de Dinamo Zagreb-Sheriff Tiraspoll.

À déterminer

Quatre clubs doivent encore être placés dans ses différents chapeaux: Besiktas, Dynamo Kiev et les qualifiés des barrages Shakthar-Monaco, Salzbourg-Brondby complèteront les pots 3 et 4.