Maroc : Selim Amallah repris, un ancien Rouche effectue son grand retour

Les Lions de l'Atlas affronteront le Soudan (2 septembre) et la Guinée (6 septembre) à l'occasion des éliminatoires du Mondial 2022.

Vahid Halilhodzic a réservé quelques surprises dans sa liste. Le sélectionneur du Maroc a convoqué quatre nouveaux visages. Imran Louza (Watford), Sofiane Alakouch (Metz), Souffian El Karouani (NEC Nimègue) et Youssef Maleh (Fiorentina).

Dans le groupe, on retrouve Selim Amallah et un ancien Rouche, Ryan Mmaee. L’attaquant de Ferencváros effectue son grand retour en sélection, son unique cape remontait à 2016. Les cadres Hakimi, Bounou, Saiss, Taarabt, Sofyan Amrabat, En-Nesyri et El Haddadi sont tous présents. On note en revanche l’absence d’Hakim Ziyech, certainement bloqué par Chelsea.