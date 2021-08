Voici la liste de l'Angleterre : Un nouveau et deux retours

Gareth Southgate a dévoilé la liste de l'Angleterre pour les matchs face à la Hongrie, Andorre et la Pologne. Première convocation pour Patrick Bamford, l’attaquant de Leeds. À noter les retours de Trent Alexander-Arnold, qui avait dû déclarer forfait pour l’Euro 2020, et de Jesse Lingard, qui n’avait pas été convoqué.

Harry Kane n’a disputé que quelques minutes avec Tottenham en championnat cette saison mais sera également présent. Marcus Rashford, en phase de reprise après avoir été opéré de l’épaule, restera à Manchester.

Gardiens : Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Attaquants : Patrick Bamford (Leeds United), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Here it is... your #ThreeLions squad for September! 👊 pic.twitter.com/wwjJEiVGz6